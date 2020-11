Morte del paziente al Cardarelli, la Procura sequestra il cellulare del videomaker e valuta due ipotesi

230 Visite

Cellulare sequestrato. La polizia si è recata nelle ore scorse a casa del paziente che aveva ripreso le immagini di Giuseppe Cantalupo, morto in un bagno del Cardarelli. Gli agenti sono andati a casa dell’uomo, con il massimo della cautela (trattandosi di un soggetto positivo asintiomatico al covid), gli hanno prelevato il telefonino, che ora resta a disposizione della Procura di Napoli. E’ solo il primo passo dell’inchiesta sulla morte di Giuseppe Cantalupo. Ed è proprio dall’analisi di immagini e video raccolti da uno o più pazienti nel pre-triage dell’ospedale napoletano, che l’inchiesta comincia a prendere forma. C’è una doppia mossa da parte del pm che coordina le indagini: da un lato il sequestro del cellulare del videomaker che, in una trasmissione televisiva di rilievo nazionale ha candidamente dichiarato di possedere altri filmati, oltre quello che rappresentava il corpo dell’uomo esanime nella stanza dei servizi igienici; dall’altro, la necessità di mettere a fuoco ipotesi di accusa in grado di ricostruire eventuali responsabilità in vista dell’autopsia.

Cosa ipotizzano gli inquirenti? Oltre all’ipotesi di omicidio colposo, la Procura valuta anche l’accusa di abbandono di incapace, nel tentativo di mettere a fuoco il livello di assistenza che era stato riservato a Giuseppe Cantalupo, a partire dall’ingresso in ospedale.













