Accade oggi: i 70 anni di Carlo Verdone

Annunciando il compleanno a cifra tonda sul suo profilo Instagram, l’attore-regista-sceneggiatore citando Bruce Springsteen scrive: “Che dirvi? So’ tanti. Ma la mente è lucida, lo spirito positivo, le anche robuste. Quindi la corsa continua! Born to run finché potrò”. Il cinema nel destino Ventisette film da regista, trentanove da attore, con l’ultima fatica ‘Si vive una volta sola’ fermata due volte dal Covid (doveva uscire a febbraio, poi questo novembre, è ancora fermo ai box e non sarà in sala prima del 2021), Verdone vanta quarant’anni di carriera sul grande schermo premiata con un infinità di riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello. Il cinema era scritto nel suo destino. Suo padre, Mario, celebre critico cinematografico, docente universitario e dirigente per molti anni del Centro sperimentale di cinematografia, trasmise la passione ai figli, non solo a Carlo, ma anche a Luca (eccellente regista di documentari) e a Silvia, moglie di Christian De Sica, nota in casa come la ribelle e affermatasi come buona produttrice in teatro e al cinema.













