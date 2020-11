Covid Giugliano, Pirozzi: “Troppi contagi in una settimana. Rispettiamo l’ordinanza”

289 Visite

𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗥𝗢𝗡𝗔𝗩𝗜𝗥𝗨𝗦 In questa settimana i contagi sono cresciuti ad un ritmo preoccupante, mai come ora risulta fondamentale seguire le regole ed evitare di contribuire con comportamenti errati ad un bilancio già pesante. Vi ricordo che da ieri le piazze principali di Giugliano saranno chiuse al traffico pedonale dalle 18 in poi e dalle 10 nel fine settimana, che le spiagge sono chiuse, che vige il divieto di fumo in luogo pubblico e che non sarà consentito transitare in tutte le strade della città in gruppi di numero maggiore a 4 persone, che diventano 2 per via Veneto e via Gigante. Misure, queste, necessarie ad evitare pericolosi assembramenti che mettono a rischio la salute di tutti noi e dei nostri cari. Vi chiedo collaborazione e comprensione, siamo tutti impegnati in una dura battaglia che io intendo vincere con il supporto dell’amministrazione e della cittadinanza tutta. Continuiamo ad indossare la mascherina, ad evitare contatti ravvicinati e ad uscire solo se necessario. Forza, Giugliano Nicola #ilSindacodiTutti.

Così il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi.













