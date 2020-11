Chi soffre di parodontite, come riconoscerla e quali sono i trattamenti

“In Italia la malattia parodontale, negli individui di età maggiore di 35 anni si manifesta nel 60% degli individui per raggiungere l’80% nelle persone di età superiore ai 55 anni. Quadri clinici di edentulismo (mancanza di uno o più denti) sono presenti nel 6.7% degli individui di età superiore ai 45 anni e nel 60% delle persone con età maggiore di 80 anni.” (Ministero della Salute_ Indicazioni per la promozione della salute orale nelle scuole secondarie 2014)

Chi può soffrire di parodontite? La malattia parodontale è diffusa e colpisce a tutte le età motivo per cui è importante riconoscerne i segnali in fase iniziale (gengivite) prima che evolva in parodontite, con la distruzione dell’osso e la conseguente perdita dei denti.

Quali sono le cause della parodontite? • Scarsa igiene orale • fattori anatomici predisponenti, presenza di patologie sistemiche come il diabete • Abitudini comportamentali errate come il tabagismo.

Cosa provoca la parodontite? Se trascurata può determinare i fenomeni di riassorbimento dell’osso che fornisce sostegno al dente ed un abbassamento del margine della gengiva con la formazione di tasche parodontali, dando così quella sensazione di avere i denti “più lunghi” e, se non trattata, può determinare anche la perdita di uno o più denti. Gli interventi variano a seconda della gravità del problema e possono andare dall’eliminazione dei batteri e del tartaro dalle tasche parodontali attraverso specifici trattamenti non chirurgici, fino ad arrivare nei casi più avanzati trattati con interventi di chirurgia resettiva o rigenerativa dell’osso.

Oggi la malattia parodontale si può curare! Quali sono i trattamenti della parodontite? Nel campo del trattamento della malattia parodontale oggi sono disponibili alcune tecnologie il cui utilizzo può risultare utile se associato ai trattamenti tradizionali, come l’ausilio della terapia AIR-PERIO-FLOW il cui impiego aiuta ad eliminare con maggior efficacia il BIOFILM batterico che causa la malattia e a coadiuvare la guarigione dopo i trattamenti. Si tratta inoltre di un trattamento che non causa alcun dolore.

Quali sono i sintomi della parodontite? Come riconoscere se soffri di parodontite? • Ti sanguinano le gengive? • Hai problemi di alitosi? • Hai notato la presenza di recessioni gengivali oppure hai notato i denti come “più lunghi”? • Soffri di patologie cardiache, osteoporosi, diabete? • Qualcuno in famiglia ha o ha avuto problemi alle gengive (piorrea)? Se hai riposto SI ad almeno una di queste domande, ti consigliamo di effettuare una visita specialistica per ottenere consigli e soluzioni più adatte a te.