Sexcetera. Eiaculazione precoce, come aumentare la durata del rapporto sessuale

Secondo un sondaggio del 2005, la durata media di un rapporto sessuale considerato soddisfacente è di 3-7 minuti, mentre per i terapisti del sesso si sale tra i 7 e i 13 minuti.

Per migliorare e raggiungere questo livello standard occorre innanzitutto fare esercizio fisico specifico per i muscoli del pavimento pelvico, contraendoli per dieci 10 secondi, rilasciarli e ricominciare. Secondo la dottoressa Sandra Hilton, un buon modo è “interrompere il flusso di urina quando sei in bagno”. Durante il rapporto, invece, conviene limitare e rallentare il movimento per ritardare l’orgasmo, e alternare le posizioni, prendendosi delle piccole pause durante il rapporto. Anche posizioni “acrobatiche” possono aiutare, perché concentrarsi sul mantenimento dell’equilibrio “raffredda” l’eccitazione. C’è infine la tecnica dell’edging, vale a dire spingersi “sull’orlo dell’orgasmo prima di interrompere qualsiasi attività sessuale o masturbatoria”. Allenamento un po’ sadico, ma pare efficace. La battaglia contro l’eiaculazione precoce si combatte anche a tavola, dove è consigliato evitare alcol e cibi pesanti alla vigilia di una prestazione intima. Ottimi, invece, alimenti come anguria, peperoncino, mela, zenzero, salmone, banana e noci che aumentano desiderio e resistenza.













