Marano, la voce del cittadino: “Tari alle stelle e gestione pessima da parte del Comune”

100 Visite

Di seguito la lettera di un nostro lettore:

“Gentile Direttore, ieri mattina mi hanno recapitato la tari (tassa sui rifiuti) per un appartamento di 100 mq, devo pagare la bellezza di euro 620, ma è possibile che debbano pagare sempre le stesse persone? Vorrei sapere cosa facciano i consiglieri di opposizione per difendere le ragioni di noi onesto contribuenti. Abbiamo un servizio pessimo, siamo ritornati a venti anni fa quando si buttava l’immondizia per strada. Dove risiedo, a via Speranza buttano immondizia di tutti i generi, ogni giorno. Tutto questo, ci costa. Per raccogliere questo tipo di rifiuti, occorrono camion e personale. Forse fa comodo questo degrado. Credo che l’amministrazione sia al corrente della situazione. E’ una vergogna pagare la tari più cara d’Italia ed abbiamo un pessimo servizio. Una noce nel sacco non fa rumore, ci vogliono opposizione e media per mettere in luce ciò che accade in via speranza e non solo”.

Grazie, Sandro













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS