Marano, superficie di vendita superiore a quella consentita: chiuso l’autosalone Autopark

Abusi commerciali, chiuso l’autosalone Autopark di via Padreterno. L’ordinanza di chiusura, emessa nei giorni scorsi dal Comune, è la numero 36 ed è stata sottoscritta sulla scorta di diversi sopralluoghi effettuati nelle ultime settimane dagli agenti della municipale e dei carabinieri. I vigili hanno rilevato che la superfice di vendita della struttura era superiore a quella consentita in quel punto del territorio. In alcune zone – secondo quanto contenuto nel vigente Siad (il piano regolatore per le attività commerciali) – non è possibile operare con attività commerciali che rientrano nella cosiddetta media struttura (superficie di vendita superiore ai 250 metri quadri). Di recente il titolare dell’autosalone era entrato in conflitto (per altre ragioni) con alcuni condomini della zona e alla vicenda si erano interessate anche le forze dell’ordine. Erano fioccate segnalazioni da ambo le parti. Dai successivi controlli è emerso che la superficie di vendita di Autopark era superiore a quella consentita dal vigente regolamento. Il provvedimento amministrativo può essere impugnato in sede di Tar. Possibile anche che il titolare riformuli una nuova Scia eliminando le anomalie rilevate.













