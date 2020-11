Austria sotto choc dopo gli attentati di ieri

115 Visite

Quattro persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite a Vienna in attacchi compiuti vicino alla sinagoga e in altri cinque punti della città. Tra i feriti, sei sono in gravi condizioni. Un aggressore è stato ucciso dagli agenti, altri membri del commando sono stati arrestati dopo essersi arresi. Le vittime sono due uomini e due donne. Per il ministro dell’Interno, Karl Nehammer, si è trattato di un “attentato terroristico”.

L’attentatore morto aveva una cintura esplosiva – L’emittente austriaca Orf ha riferito che l’attentatore ucciso dagli agenti indossava una cintura esplosiva. Sul posto sono intervenuti gli artificieri per procedere al disinnesco. Il terrorista aveva addosso anche grosse quantità di munizioni.

Kurz: “Non si esclude il movente antisemita” – Secondo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, “un movente antisemita non può essere escluso, anche alla luce del luogo dal quale l’attacco è partito”, cioè nei pressi della sinagoga di Vienna. “Si è trattato definitivamente di un attacco terroristico. Alcuni attentatori sono ancora in fuga, sono ben equipaggiati e hanno agito in modo professionale”, ha proseguito.













