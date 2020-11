Marano, la voce del cittadino: “Decine di persone assembrate in coda per la visita medica e manto stradale dissestato. Il Comune fa orecchio da mercante”

291 Visite

Di seguito la lettera di una lettrice:

“Gentile Direttore, in via Volturno a Marano, dove risiedo, decine di pazienti, ogni giorno, attendono fuori ad uno studio medico. Il risultato è quello che si evince dalla foto, un assembramento di persone in attesa di ricevere la visita medica. Si tratta di medici generici che ricevono sia di mattina dalle ore nove alle dodici, sia di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ma di mattina, per esempio, ci sono persone che aspettano fuori in fila già dalle ore sei. Inoltre, al di là delle persone che affollano il nostro viale, tengo a precisare, anche lo stato indecente in cui versa il manto stradale. Ho più volte segnalato al Comune, ma niente. La mia paura è che qualcuno prima o poi si faccia male. Non sappiamo più a chi rivolgerci”

Grazie, Claudia.













