Lutto in Campania, si contagia dal parrucchiere: muore in casa di Covid

Era stata ricoverata il 19 ottobre scorso all’ospedale di Avezzano dopo aver accusato sintomi riconducibili al Covid-19, i medici dell’Annunziata di Sulmona le avevano diagnosticato una polmonite bilaterale e il tampone aveva confermato la sua positività al coronavirus. Grazia Sorrentino, ottantadue anni di Salerno, ma domiciliata a Campo di Giove, in provincia dell’Aquila, è morta ieri nella sua abitazione del centro montano dove si era trasferita da oltre un mese e dove aveva importato il virus dalla Campania dopo essere stata dal parrucchiere nella sua città d’origine, Salerno, appunto, da dove era stata tracciata. A stroncarla è stato un attacco cardiaco, ma il suo decesso è stato considerato dalla Asl comunque come caso Covid, perché la donna era ancora positiva e perché è probabile che il virus la abbia debilitata fatalmente. Grazia Sorrentino era stata dimessa dall’ospedale ancora positiva dopo appena due giorni: le sue condizioni relativamente gravi, la necessità di posti letto e il fatto che comunque convivesse a Campo di Giove con il marito e il figlio, anche loro positivi, avevano convinto i medici a rimandarla a casa. Ieri, però, a seguito di un malore il suo cuore non ha retto: quando l’ambulanza del 118 è arrivata in paese la donna era già morta. Un lutto che si aggiunge ad una giornata, quella di ieri, abbastanza pesante per il territorio, con 20 casi positivi nel Centro Abruzzo, di cui 10 in Valle Peligna e 6 nell’Alta Valle del Sagittario.

Da “Il Mattino”.













