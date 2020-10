Trasporti, Nappi (Lega) “Criticità scoperta acqua calda, pagano sempre più deboli” 

144 Visite

“Che esistesse un nodo trasporti collegato alla diffusione del contagio e alla riapertura delle scuole, non ci voleva molto a capirlo visto la situazione critica dei mezzi pubblici sia a livello nazionale che regionale. Ma PD e M5s se ne accorgono solo ora: la scoperta dell’acqua calda, verrebbe da dire. Hanno avuto 8 mesi per prepararsi ma non è comunque bastato. Se si vuole davvero evitare un lockdown e tutelare economia e salute, non è questa la strada da percorrere. Bisogna coinvolgere le opposizioni e condividere le decisioni, non limitarsi a informare di decisioni già prese. Una brutta abitudine del governo nazionale e di quello regionale. A fronte della riduzione dei posti nei mezzi pubblici vanno disposte corse straordinarie perché a pagare per il disagio non siano sempre i cittadini più deboli. Ci auguriamo che questa volta De Luca ci ascolti”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere della Lega alla Regione Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS