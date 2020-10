Clan Contini, due arresti per estorsione: avevano minacciato il titolare di una pizzeria

Lo scorso 1 ottobre, la Squadra Mobile di Napoli ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla locale D.D.A., LAEZZA Francesco cl. ‘91 e SACCO Salvatore cl. ’97, pregiudicati contigui al clan Contini, gravemente indiziati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. I destinatari della misura, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla loro appartenenza criminale, hanno tentato, a partire dallo scorso mese di giugno, di imporre il pagamento del “pizzo” al titolare di una pizzeria nel quartiere “Vasto – Arenaccia”. Gli indagati, in più occasioni, hanno minacciato la vittima affinché corrispondesse loro una tangente estorsiva in occasione delle festività di pasqua, ferragosto e natale, secondo un ormai consolidato modus operandi della criminalità organizzata. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno documentato diversi episodi di minacce e intimidazioni ai danni del ristoratore, tra le quali anche un tentativo di danneggiamento della porta di ingresso dell’esercizio commerciale, mentre l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha consentito di addivenire alla compiuta identificazione dei responsabili.