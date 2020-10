Case popolari a Marano, la storia di Delia e la risposta del Comune

214 Visite

Case popolari a Marano, stamani protesta al Comune. Una donna, madre di un figlio con grave disabilità, ha inscenato una protesta riferendo di aver ricevuto rassicurazioni dal vicesindaco di Marano circa l’ottenimento di un alloggio. Alloggio da consegnare mediante una corsia preferenziale per disabili. La donna è al numero 145 della graduatoria stilata anni fa dalla Regione. Dopo l’intervista video andata in onda stamani su Terranostranews, secondo quanto riferito dal signor Gennaro Chiaro, presidente dell’associazione per disabili “Abilitando”, il Comune avrebbe assicurato nuovamente alla donna che la procedura per l’assegnazione dell’immobile sarà espletata in tempi brevi. Non è chiaro se alla mamma del disabile sarà data una casa di quelle disponibili in via Antica Consolare Campana o via Platone o altro. Né tanto meno quale modalità sarà utilizzata dal Comune.













