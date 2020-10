Covid Napoli, focolaio in una residenza per anziani: “Sono quasi tutti asintomatici”

43 Visite

Un focolaio di Covid 19 si è sviluppato all’interno della residenza per anziani dell’Istituto Povere Figlie della Visitazione di Maria, a Napoli, in via Colli Aminei. Questa la notizia riportata dall’edizione online del Corriere della Sera, che racconta come all’interno della residenza ci siano attualmente 48 positivi, sui 225 tamponi effettuati ieri. I contagiati sono quasi tutti asintomatici a parte qualcuno che ha un po’ di febbre.













