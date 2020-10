276 Visite

Si comunica alla cittadinanza che, con Ordinanza 25, il comune di Napoli ha disposto la chiusura di Via Tirone dal 12/10/2020 fino al 30/11/2020 per lavori fognari. La chiusura potrebbe avere ripercussione sul traffico cittadino principalmente nelle prime ore del mattino per i flussi in uscita diretti a Napoli con interessamento del Corso Europa.













