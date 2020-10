Viabilità e Covid, controlli a tappeto a Napoli e provincia: decine di sanzioni

254 Visite

Controlli a tappeto dei Carabinieri. Decine di denunce e sanzioni. Ancora violazioni alle norme anticovid. 28 persone sanzionate perché senza mascherina. Blitz in una pizzeria di Chiaia, individuati 2 lavoratori “in nero”, 1 percepiva reddito di cittadinanza

Senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel controllo del territorio in città e provincia.

Oltre 400 le persone identificate e circa 240 i veicoli sottoposti a controllo. 57 le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte delle quali ai “centauri” sorpresi alla guida senza casco e agli automobilisti privi di copertura assicurativa.

Presìdi nei quartieri di Bagnoli, Rione traiano, Soccavo, Mergellina e Posillipo.

In Via Catone, nel “parco 99” del rione traiano, i militari della Compagnia di Bagnoli hanno rinvenuto 10 panetti di hashish del peso complessivo di 970 grammi. Con la droga – nascosta in un’utilitaria abbandonata in strada – una pistola giocattolo senza tappo rosso ed una macchina conta soldi.

Stesso impegno nel centro città e nel quartiere Chiaia. Nella centrale piazza del Gesù e lungo via Toledo, i carabinieri della compagnia centro hanno individuato e denunciato 2 giovani per porto abusivo di armi: sequestrati un coltello e un bastone sfollagente. 2 le persone denunciate per ricettazione.

Un 21enne è stato invece denunciato per violazione di sigilli perché beccato a bordo di un ciclomotore già in passato sottoposto a sequestro.

21 le persone sanzionate per non aver rispettato le norme anti-covid: nessuna di queste indossava la mascherina.

3 gli assuntori di stupefacenti segnalati alla Prefettura. Sono stati sorpresi in Piazza Matteotti.

Sanzionato il titolare di una pizzeria di Via Santa Teresa a Chiaia: 2 i lavoratori “in nero” individuati, uno di questi percepiva anche il reddito di cittadinanza. L’attività è stata multata per complessivi 14.834 euro.

6 i parcheggiatori abusivi denunciati.

Controlli a tappeto durante la movida di Pozzuoli, monte di Procida e Bacoli. I militari della compagnia puteolana hanno denunciato per coltivazione e detenzione di stupefacenti un 53enne incensurato di Monte di Procida. Nella sua abitazione si era preso cura di una pianta di cannabis indica di oltre 1 metro e mezzo. 100 grammi di marijuana, invece, li custodiva in un contenitore di plastica: erano già essiccati e pronti per lo smercio.

Denunciato un parcheggiatore abusivo, sorpreso sul lungomare di Pozzuoli, poco lontano dal parcheggio multipiano a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di uno stallo per la sosta. 2 quelli sanzionati per lo stesso motivo.

Segnalato all’autorità giudiziaria anche un 21enne, sprovvisto di patente ma comunque in sella alla sua moto di grossa cilindrata.

6 i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori di droga. E’ a loro che son stati sequestrati 3,5 grammi di hashish e 1,5 di marijuana. 7 le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina protettiva.

Ancora controlli a Frattamaggiore. Obiettivo “movida sicura” per i Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Presidiate le principali piazze della città. Massima attenzione al rispetto della normativa anti-covid e del codice della strada. Stretta sulle “due ruote”: 13 i veicoli sequestrati. 3 i parcheggiatori abusivi sanzionati.













