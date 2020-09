Napoli, emergenza maltempo per i clochard. “Tragedia sfiorata a piazza Garibaldi”

51 Visite

Da una segnalazione di un cittadino, apprendiamo che risulta sfiorata la tragedia che riguarda i clochard che vivono nel corso della stazione di piazza Garibaldi a Napoli. Come si può notare dalla foto, il maltempo di oggi, ha provocato la caduta di tanti alberi col rischio di ferire i senzatetto che dormono per strada tra vari stracci, coperte e cartoni.

Sono tanti i clochard abbandonati nella piazza in questione, nonostante la tromba d’aria e le forti piogge che stanno flagellando la città da questa mattina. Colpiti dai violenti scrosci di pioggia e dall’acqua sollevata dalle auto in transito. Molto spesso, si tratta di uomini e donne in preda ai fumi dell’alcool o delle droghe che rifiutano qualsiasi aiuto da parte dei servizi sociali. Non sempre si lasciano avvicinare e le condizioni igienico sanitarie in cui vivono sono disastrose.













