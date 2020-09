De Luca e l’ennesimo spauracchio: “O rispettate le regole o chiudiamo tutto”

255 Visite

“Se fra tre-quattro giorni coi nostri esperti constatiamo che la curva si aggrava chiudiamo tutto”. Il riconfermato presidente della Regione De Luca torna a minacciare la chiusura di tutte le attività economiche di fronte al fatto che “siamo in piena epidemia, seconda ondata”.

Il presidente la mette così: “O accettiamo la convivenza col virus, e questo prevede il rispetto di regole rigorosissime, oppure l’alternativa è semplice, la chiusura”. L’allarme del presidente è sostenuto da dati che al momento non sono drammatici, anzi, De Luca dice di essere pronto per assicurare “serenità per le famiglie”.













