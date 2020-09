Metro Linea 1, ancora disservizi per i viaggiatori. Circolazione limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante

91 Visite

È da più di una settimana che la metro Linea 1 crea problemi ai viaggiatori. Senza preavviso e senza la minima indicazione di percorsi alternativi, la circolazione, viene di frequente limitata alla tratta parziale Piscinola-Dante. Viaggiatori costretti a fare ulteriori biglietti, oltre ai loro abbonamenti, per altri percorsi alternativi, quali Linea 2 e bus, per arrivare alla loro destinazione. La rabbia di coloro che hanno speso una cifra onerosa per l’abbonamento è tanta:oltre il danno anche la beffa. Chi rimborserà i tanti viaggiatori? Non solo si devono accollare i ritardi dovuti a cause a loro non imputabili, ma per di più devono anche subire il dispendio ulteriore di soldi, oltre gli abbonamenti già fatti. Gli addetti alle stazioni, non sono nemmeno informati sui motivi della sospensione del tratto. Alcuni se ne escono con la solita cantilena, ossia per motivi tecnici. Si viaggia male, i problemi sono tanti e sono gli stessi da sempre, se non peggiorati, ma adesso si aggiunge anche la paura contagio, perché le misure anti Covid, sono totalmente un miraggio nel mondo dei trasporti pubblici: zero distanziamento, zero controlli, zero sanificazione. In tutto questo caos, ricordiamo che le scuole sono ancora chiuse. Cosa accadrà con l’inizio dell’anno scolastico lo si può solo immaginare. Disagi su disagi. Un paese che dorme e nessuno si ribella a quello che rappresenta un vero e proprio disservizio per tantissimi utenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS