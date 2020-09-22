Elezioni Regionali a Marano, aggiornamento voti liste e preferenze

81 Visiteredazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS
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|DE LUCA VINCENZO
|8.859
|65,17
|PARTITO DEMOCRATICO
|1.627
|13,39
|DE LUCA PRESIDENTE
|1.518
|12,50
|ITALIA VIVA
|892
|7,34
|LIBERALDEMOCRATICI – MODERATI
|710
|5,85
|FARE DEMOCRATICO – POPOLARI
|685
|5,64
|CAMPANIA LIBERA
|492
|4,05
|PER LE PERSONE E LA COMUNITA’
|405
|3,33
|EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE
|325
|2,68
|CENTRO DEMOCRATICO
|282
|2,32
|NOI CAMPANI
|270
|2,22
|DAVVERO – PARTITO ANIMALISTA
|171
|1,41
|+CAMPANIA IN EUROPA
|139
|1,14
|DEMOCRATICI E PROGRESSISTI
|108
|0,89
|PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
|98
|0,81
|PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – LEGA PER L’ITALIA
|42
|0,35
|Totale liste
|7.764
|63,92
|CALDORO STEFANO
|2.221
|16,34
|LEGA SALVINI CAMPANIA
|784
|6,45
|FRATELLI D’ITALIA
|737
|6,07
|FORZA ITALIA
|274
|2,26
|UNIONE DI CENTRO
|230
|1,89
|ADC – ALLEANZA DI CENTRO
|48
|0,40
|IDENTITÀ MERIDIONALE MACROREGIONE SUD
|9
|0,07
|Totale liste
|2.082
|17,14
|
|CIARAMBINO VALERIA
|1.772
|13,04
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.534
|12,63
|SALTALAMACCHIA LUCA
|372
|2,74
|TERRA
|432
|3,56
|GRANATO GIULIANO
|342
|2,52
|POTERE AL POPOLO!
|312
|2,57
|ANGRISANO SERGIO
|15
|0,11
|TERZO POLO
|12
|0,10
|CIRILLO GIUSEPPE DETTO DR. SEDUCTION
|12
|0,09
|PARTITO DELLE BUONE MANIERE
|11
|0,09