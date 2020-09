Comunali a Giugliano: la candidata Caiazza pubblica foto della scheda elettorale sui social. “L’ho fatto con ingenuità”

339 Visite

Maddalena Caiazza, candidata al consiglio comunale a Giugliano, al centro della polemica della foto della scheda elettorale pubblicata su Instragram. Lo sfogo della ragazza: “Non sapevo che fosse reato, io di politica non capisco niente”. La giovane è stata interrogata dagli agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano che hanno aperto un fascicolo d’ indagine sulla vicenda. La polizia non le ha contestato il reato di voto di scambio ma solo la denuncia per la violazione sulla legge che vieta di fotografare la scheda in cabina. Il cellulare della candidata è stato sottoposto a sequestro. Le indagini proseguono.













