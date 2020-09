Referendum, exit poll: sì tra il 60 e il 64 per cento

199 Visite

Primi exit poll in arrivo anche per il Referendum. Il sì oscillerebbe tra il 60 e il 64 per cento; il no, invece, tra il 36 e il 40 per cento. Ripetiamo: sono exit poll, quindi occorre ancora pazientare per avere dati più precisi.













