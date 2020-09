Elezioni: Caso (M5S) bacchetta de Laurentiis: vuole strumentalizzare la posizione sportiva per fini elettorali

152 Visite

Da un post sui social, si evince che il Presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis, si sia prodigato – ad urne aperte- nell’ennesimo endorsement in favore del governatore uscente Vincenzo De Luca. Con altrettanto post, Andrea Caso, deputato pentastellato, dopo aver votato nel suo seggio di Marano, ha bacchettato il patron degli azzurri: “Presidente, le dico che da tifoso del Napoli e deputato che non si strumentalizza una posizione sportiva, un ruolo come il suo, una passione come la sua, per fini elettorali. E’ il giorno del voto e la squadra va lasciata fuori dalla politica”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS