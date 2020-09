La voce del cittadino, Caserta: “Misure anti Covid inesistenti nei seggi elettorali”

88 Visite

Di seguito la lettera di un lettore:

“Gentile Direttore, vorrei invitarla per una passeggiata nei seggi elettorali del casertano per notare:

– Scrutatori senza mascherine;

– Forze dell’ordine senza mascherina e che al momento la poggiano sul mento;

– Cabina non santificata;

– Matita non santifica;

– Tutti senza guanti;

-Distributore, o meglio, dispenser di amuchina, tra l’altro, toccato da tutti;

Mi chiedo: se non si riesce a garantire sicurezza per noi votanti, come faranno a garantirla per i bambini che a breve si appresteranno ad iniziare l’anno scolastico? Se sicurezza vuol dire quello che ho visto, non oso immaginare con quale coraggio, chi ci governa voglia aprire le scuole”.

Grazie,

Ernesto













