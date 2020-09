Regionali. Forza Italia, Tajani: “Basta col clientelismo firmato De Luca”

85 Visite

Il numero due di Forza Italia attacca Vincenzo De Luca: «La Campania viene da cinque anni di malgoverno andati in scena secondo logiche clientelari. Questo – sottolinea il vicepresidente di Forza Italia – emerge anche dalle inchieste giudiziarie che riguardano il Governatore uscente. Basta con le assunzioni degli amici o con i favori. Il prossimo Governo Regionale deve essere di tutti e, soprattutto, deve agire seguendo i principi della meritocrazia. Abbiamo chiesto di commissariare il commissario alla Sanità campana, ovvero De Luca, alla luce dell’aumento dei contagi da Covid-19 e della crisi che le strutture ospedaliere campane stanno vivendo. Anche relativamente alla Scuola – sottolinea Tajani – De Luca si sta dimostrando confusionario. Chi vota lui, vota Azzolina».

Scontato, ovviamente, l’endorsment a Stefano Caldoro: «E’ la persona giusta per guidare la Campania. Basta con cabarettisti, comici ed attori, servono persone che sappiano governare e risolvere i problemi dei cittadini. In Campania non c’è un piano per il lavoro, c’è un forte rischio disoccupazione legato alla crisi post-lockdown. Bisogna abbassare i costi delle assunzioni e le tasse agli imprenditori, aumentare l’occupazione giovanile e supportare le fasce deboli. Il Reddito di Cittadinanza, ad esempio, venga concesso a chi ha a casa disabili o alle vedove senza pensione, invece di regalarlo a giovani che chiedono solo di lavorare. Parliamo di questioni che non si risolvono, certamente, con il bonus monopattino o per le bici cinesi».













