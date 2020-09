Raccolta rifiuti a Marano, il video girato dai residenti: “Di notte rumori infernali, svegliati di soprassalto e il sindaco se ne frega”

624 Visite

Gentile redazione, voglio segnalare il grave disagio che provoca la raccolta rifiuti a Marano, fatta di notte, con mezzi obsoleti e rumorosissimi. Nel cuore delle notti, infatti, i lavoratori della raccolta rifiuti, che non hanno il minimo rispetto per gli altri e soprattutto per coloro che dovrebbero riposare per poi recarsi a loro volta al lavoro, fanno un baccano assurdo, operando con la massima inciviltà. Oltretutto, al corso Mediterraneo, altezza supermercato Deco’, effettuano il trasbordo rifiuti dai mezzi più piccoli a quello più grande, che rimane in sosta, per un tempo infinito, con i motori portati al massimo, fino ad operazione terminata.

Ciò avviene tra le 2 e le 3 di notte. Tale operazione configura un vero reato (T. U. A.) perseguibile a norma di legge. La raccolta del vetro, poi, mette a dura prova il cuore delle persone, tantissime svegliate di soprassalto. Sono in possesso di filmati che posso fornire.

Chiedo che la raccolta venga effettuata in orari e modi consoni con il rispetto altrui. Chiedo, qualora non si risolvesse alcunché, che i cittadini maranesi contattino la vostra Redazione e un’associazione dei consumatori al fine di promuovere un’azione legale contro il Comune. Faccio presente che il Sindaco è stato da me già notiziato in merito, senza sortire effetti.

Grazie per quanto potrete fare

Adele













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS