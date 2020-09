Il 5 Stelle perde ancora pezzi: se ne va anche la Aiello in dissenso con Bonafede

81 Visite

Ancora prima del doppio appuntamento elettorale, ecco che un altro imprevisto scossone fa traballare Grillo, Crimi e Di Maio. La deputata Piera Aiello lascia il gruppo pentastellato. “Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più e continuo la mia attività di parlamentare”, annuncia la parlamentare attraverso un lunghissimo messaggio. “Sono stata eletta il 4 marzo 2018 nel collegio uninominale in provincia di Trapani-Marsala con quasi 80 mila voti, di cui 25mila nominali”, ha spiegato la Aiello. Quest’ultima, per motivare la sua decisione, ha reso pubblico un fatto molto personale: “Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita, tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1991, in quanto testimone di giustizia. Quando mi è stata chiesta la disponibilità alla mia candidatura, ho intravisto la possibilità di portare la mia esperienza di testimone in un’aula parlamentare dove poter esporre le problematiche dei testimoni, dei collaboratori di giustizia e degli imprenditori vittima di racket e di usura”.

“Dopo la mia elezione- ha aggiunto- sono entrata a far parte della Commissione Giustizia e della Commissione Parlamentare Antimafia, dove ho messo in chiaro di non volermi candidare per nessun posto apicale, ma di voler portare un sano contributo in difesa delle suddette categorie, spesso, per non dire sempre, abbandonate negli anni dai governi di turno. Affermo ciò perchè nella mia trentennale lotta alla mafia tante promesse sono state fatte, e non mantenute, il che ha peggiorato sempre più la condizione di testimoni, collaboratori e imprenditori, quindi dell’intero popolo italiano, cui è stata soffocata la voce per aver avuto voglia affermare la verità e la giustizia”.

La Aiello ha spiegato di essere avvicinata al M5s “per le sue idee innovative” e la voglia di cambiamento. Ma oggi la situazione è cambiata radicalmente. “Se ad oggi mi trovo a scrivere tutto ciò- ha sottolineato la Aiello- è perché in due anni, di questi ideali non ho visto attuare neanche l’ombra”. Da qui il motivo del suo addio a Movimento. La Aiello non accetta che il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, decida tutto senza, in pratica, ascoltare le proposte dei deputati. “È sempre il ministro a decidere tutto e sicuramente non in autonomia, poiché il 90% degli emendamenti portati in commissione e poi in aula vengono bocciati e spesso senza alcuna motivazione valida” , ha specificato la deputata che, però, ha ammesso che,a che graziem al M5s, sono state state fatte leggi importanti come lo “Spazza corrotti”, il “416-ter”, la “riforma della prescrizione”, l’inserimento del “Troyan” come strumento per le intercettazioni. Ma tutto, secondo il suo giudizio, è reso vano “nel momento in cui vengono mandati agli arresti domiciliari ergastolani del 41bis tramite una semplice circolare concordata con gli organi del Dap e il ministro Bonafede.













