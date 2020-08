Elezioni Mugnano, Agnano (5 Stelle) va all’attacco: “Volevano imporci il nome di Imperatore, abbiamo detto no. Ruggiero e Sarnataro? Solita minestra”

158 Visite

Fausto Agnano, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, snocciola i punti salienti del programma elettorale e affondo il colpo sugli avversari. “A sentirli i programmi elettorali – dice l’esponente dei pentastellati – sembrerebbe che siano tutti sulla nostra lunghezza d’onda, in particolar modo Gennaro Ruggiero. In realtà sappiamo tutti che tra il dire e il fare c’è il mare e che la destra, spesso, predica bene e razzola male”. Agnano aggiunge: “Di Romina Imperatore abbiamo già detto e lo ribadiamo: avevamo intrapreso un percorso comune, poi improvvisamente l’ex assessore Imbimbo, con una incomprensibile fuga in avanti, ha rotto l’incantesimo imponendo ai suoi interlocutori, noi in primis, il nome della moglie. Un modo di fare inaccettabile”.

Su Sarnataro, invece: “Ho visto che nel programma elettorale ci sono cose già enunciate cinque anni fa, segno forse che non riusciti a fare molto nei primi 5 anni”. Quanto al programma, i tre punti centrali sono i seguenti: “Acqua pubblica, che si traduce in un controllo reale da parte del Comune del servizio; raccolta differenziata fatta bene, che si traduce in sconti sulla Tari; consumo di suolo pubblico, attenzione all’ambienti. In questi ultimi anni a Mugnano si è costruito troppo”.













