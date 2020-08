Regionali Campania, Gambardella (Più Europa): “Nostra candidata in isolamento per covid”

117 Visite

“In questo momento, una nostra candidata della lista Più Campania in Europa per la provincia di Caserta – Maria Ilio – si trova in isolamento domiciliare, perché entrata in contatto con un familiare risultato positivo al Covid. A Maria rivolgiamo il nostro incoraggiamento e affetto. Questa campagna elettorale è resa difficile e complessa dalla pandemia, viviamo un tempo eccezionale da cui speriamo di uscire presto, migliori e più consapevoli.Faremo tutti il massimo, insieme agli altri candidati, perché Maria sia nelle migliori condizioni possibili per proseguire la sua campagna elettorale”. Così in una nota, Bruno Gambardella e Alessandra Senatore, portavoce regionali di Più Europa.













