Casavatore elezioni: tanti nomi border line nelle liste

Elezioni comunali: il fratello di un pentito di camorra nelle liste. Tra i candidati anche ex consiglieri e assessori sciolti per mafia alcuni dei quali ritenuti referenti diretti del clan Amato-Pagano. Dopo la presentazione ufficiale dei candidati sindaco, entra nel vivo la campagna elettorale che culminerà il 21 settembre prossimo. Sono tre i candidati a primo cittadino che si confronteranno e numerose le liste riferimento di ex amministratori scesi in campo. A poco meno di un mese dalla data della prima tornata elettorale che a Casavatore, piccola cittadina a nord di Napoli, si accende la contesa per la corsa allo scranno più alto del civico consesso. Ma le premesse non sono delle migliori, visto che tra i nomi emergono quelli di consiglieri sciolti per mafia nel 2017 con alcuni di essi, i cosiddetti “cavalucci”, espressioni diretta di ex amministratori imputati per voto di scambio mafioso e addirittura in rapporti con ex boss uccisi.

Ad una lettura attenta dei nomi, emergono dipendenti di ditte di costruzioni finite nel mirino della magistratura per la cementificazione selvaggia della città attraverso il cosiddetto Piano Casa. I nomi per la carica di primo cittadino emersi rappresentano il mondo delle professioni, la politica e la militanza. Si presenta all’elettorato l’ex sindaco Luigi Maglione, sostenuto da liste civiche e Pd, Elisabetta Puzone del M5S e l’ex Consigliere comunale Vito Marino sostenuto da diverse liste in cui alcuni dei candidati sono finiti nel mirino della Prefettura.

Pasquale De Luise













