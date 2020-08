Torino, i rom prendono centomila euro dalla Appendino (per andare via) ma non vanno via

62 Visite

Mille euro per tornare in Romania o per affittare una casa e lasciare l’accampamento abusivo. Il “bonus” che Chiara Appendino ha dato ad alcune famiglie Rom di Torino però è finito a tarallucci e vino. I nomadi, infatti, l’accampamento l’avrebbero solo spostato più in là dopo aver intascato quei mille euro. La denuncia è arrivata da Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia: “Lo spreco del Comune sa di danno erariale da circa 100 mila euro e chiederemo alle autorità competenti di accertarlo. Era ovvio che il Comune sarebbe stato beffato”. Annunciando un’interrogazione parlamentare per chiedere lo sgombero dei nuovi insediamenti, la Montaruli sottolinea che quel che è accaduto era stato ampiamenei previsto e denunciato “da noi fin dal primo giorno”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS