Amministrative Mugnano, Calvizzano e Giugliano: giochi ormai fatti per i candidati

Giochi fatti a Mugnano, Calvizzano e Giugliano. Poche sorprese nel comune di Mugnano, dove corrono per la poltrona di sindaco Luigi Sarnataro, l’uscente, sostenuto da 10 liste; Fausto Agnano, in corsa con il Movimento 5 Stelle, che nei giorni scorsi ha rifiutato il corteggiamento dell’Altra Mugnano, in campo con Romina Imperatore, moglie dell’ex assessore Imbimbo. In gara, per il centrodestra, c’è anche Gennaro Ruggiero, sostenuto da tre liste.

Tutto secondo previsioni anche a Calvizzano. Sono tre i candidati: l’ex sindaco Giacomo Pirozzi, Giuseppe Santopaolo, ex assessore, e l’outsider Oscar Pisani. Fuori dai giochi, invece, per sua decisione Antonio Mauriello, ex presidente del civico consesso.

A Giugliano, seppur in extremis, accordo raggiunto tra Pd e Movimento Cinque Stelle. I grillini sosterranno la candidatura del democratico Nicola Pirozzi. E’ in campo anche l’ex sindaco Antonio Poziello, sfiduciato nei mesi scorsi, e Giuseppe Pietro Maisto per il centrodestra. Per Potere al Popolo, invece, il nome è quello di Arianna Organo.













