Portico di Caserta, scovati altri percettori illegali (al lavoro sui cantieri edili) di Reddito di cittadinanza

227 Visite

Non si ferma il controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Portico di

Caserta, diretta dal comandante Colonnello Antonio Piricelli. In pochi giorni

scovati altri cittadini percettori del reddito di cittadinanza a lavorare sui

cantieri edili. Molti proprietari di civili abitazioni colgono l’occasione per svolgere

lavori edili nel periodo di agosto, incuranti del fatto che coloro che effettuano i lavori

devono essere assunti regolarmente e non devono essere percettori del reddito di

cittadinanza. Dopo il cantiere ispezionato tre giorni fa, dove ad eseguire i lavori vi

era personale percettore del reddito di cittadinanza e personale che operava con un

ragno privo di ogni dispositivo di protezione individuale, il Comandante Piricelli,

coadiuvato dai suoi uomini, nel corso di accertamenti su un altro cantiere ubicato

verso la zona PIP, durante i controlli finalizzati alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi

di lavoro, ne individuava altri, segnalando tre operai all’Asl di Caserta Dipartimento Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro. Il monitoraggio del territorio finalizzato a prevenire e reprimere gli abusi continua anche in altri settori.

Nota stampa













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS