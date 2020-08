Dalla Tunisia altri 240 migranti nonostante gli 11 milioni dati dall’Italia

79 Visite

Mentre la nave-quarantena “Aurelia” non riesce ad attraccare a causa del vento, i barchini – carichi di migranti – continuano ad arrivare a Lampedusa. Un’imbarcazione con poco meno di 30 profughi è stata avvistata e agganciata, nelle acque antistanti all’isola, dalla motovedetta della Guardia di finanza. Anche questo gruppo è stato portato all’hotspot dove ci sono 1.090 persone. Dalla mezzanotte sono arrivati finora sei natanti con circa 240 extracomunitari.

“Lampedusa sta scoppiando”: Musumeci torna a chiedere lo stato d’emergenza – La nave-quarantena “Aurelia” è arrivata davanti a Lampedusa. Non riesce però, a causa del vento e delle scarse possibilità di manovra, ad attraccare. Per un po’ è stata valutata la possibilità di procedere al trasbordo dei 250 migranti, ospiti dell’hotspot, con le motovedette di Capitaneria e Guardia di finanza. Poi, la presa di consapevolezza: non è possibile procedere al trasbordo con le vedette perché sarebbe troppo pericoloso.













