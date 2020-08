DOMANI “BRANCHIE PULITE 2020” PRESSO IL LIDO “I DELFINI” DI PINETAMARE

126 Visite

Si terrà domani, mercoledì 12 agosto, a partire dalle ore 8,30 fino alle 13,30, presso il Lido “I Delfini” di Pinetamare (viale del mare 81030, Castel Volturno, Campania), la prima edizione di “Branchie Pulite 2020”, l’evento promosso da “I Soci Sub”, rinomata scuola subacquea del litorale domitio in collaborazione con Campania Felix OdV e Movimento Azzurro Ecosezione Castel Volturno Caserta, con il patrocinio del Comune di Castel Volturno ed Ente Riserve Volturno Licola Falciano. L’iniziativa promuoverà attività di pulizia, raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti dai fondali, dalla scogliera e dalla battigia della porzione interessata del litorale grazie ad una squadra di cinquanta operatori volontari e godrà, inoltre, dello speciale sostegno di IDN (Itinerari Di Napoli – itineraridinapoli.com). All’indomani del successo della prima edizione della rassegna “Verba ridens”, interamente dedicata a Paolo Villaggio, l’agenzia di Massimiliano Sacchetto e Carmela Autiero, divenuta ormai polo di comunicazione per la promozione del territorio e delle sue eccellenze, si ritrova ancora protagonista schierandosi, questa volta, a favore della tutela dell’ambiente per sensibilizzare e condurre ad un’alternativa di vita sana e costruttiva. Al suo fianco, moltissimi enti ed associazioni: La Croce Rossa italiana (comitato di Casal di Principe), la Capitaneria di Porto, la Protezione Civile Litorale Domitiana, Le Sentinelle OdV (ass.ne di tutela ambientale), la F.I.S.A. salvamento acquatico (delegazione provinciale di Caserta), la Madre, la Plastic Free Campania, la Marevivo Delegazione Campania e l’Assobalneari Campania. Tra i numerosi partners commerciali, invece, la stilista partenopea Chiara De Concilio, da sempre particolarmente attenta alle cause ambientali e sociali, oltre che appassionata subacquea. Il suo brand, di matrice etnica, è specializzato in total look donna made in Italy ed è visitabile sul sito ufficiale chiaradeconcilio.it.

La giornata, condotta dall’attore e regista Danilo Rovani e dall’organizzatrice dell’evento Lara Corace, dimostrerà la capacità sinergica delle associazioni e delle realtà locali di agire insieme per il bene comune e, attraverso una concreta e continuativa presenza di attività costruttive sul territorio, si articolerà in momenti di raccolta, categorizzazione e smaltimento dei rifiuti a cui si alterneranno dimostrazioni di salvataggio in acqua e contributi di testimonial speciali. Tra questi ultimi, gli attori Massimo Andrei, Stefano Sarcinelli, Francesco Paolantoni, Enzo Iacchetti, Cosimo Alberti e cantautori del panorama partenopeo come il violinista e compositore Lino Cannavacciuolo, Ebbanesis, Roberto Colella de “La maschera”, i cantautori indipendenti Nicola Dragotto, Dario Maiello, Paolo Propoli , Danilo Marraffino e I Pennelli di Vermeer, Adel Tirant ed i Simple Mood, talenti dell’etichetta discografica Soter.













