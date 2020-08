Covid, chiuso il Castello delle Cerimonie: tre i positivi

134 Visite

Chiuso da ieri il Castello delle cerimonie di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il locale diventato famoso con il programma “Il boss delle cerimonie”, è stato sanificato dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid 19. La sindaca Ilaria Abbagnale ha firmato la richiesta dell’Asl di sospendere temporaneamente l’attività de La Sonrisa in via precauzionale, la struttura ha dato il via alla sanificazione ed è partito lo screening per escludere altri contagi.

Eseguiti 72 tamponi su tutto il personale e rispettivi familiari. In tutto sono 3 le persone risultate positive: il dipendente del Castello e due suoi congiunti (tutti sintomatici). Il 55enne da cui sarebbe partito il contagio era stato all’estero ed è stato ricoverato in un primo momento all’ospedale Cotugno.













