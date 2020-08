88 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un edificio di via Ponte della Maddalena per un incendio sviluppatosi in una struttura ricettiva attualmente in ristrutturazione.

I poliziotti, dopo aver richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, hanno bussato alle porte delle abitazioni aiutando gli occupanti nell’evacuazione ed hanno portato in salvo quattro anziani.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS