L’ex calciatore Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. La notizia è stata annunciata nella serata di sabato solo poche ore dopo quella dell’esonero di Maurizio Sarri. Quello per la Juventus sarà il primo incarico da allenatore per Pirlo, ha 41 anni e da calciatore aveva giocato per quattro stagioni con la Juventus vincendo per quattro volte il campionato italiano.













