Il killer Magnetti (Vanella Grassi) confessa nove omicidi

Ha chiesto scusa a tutti e ha confessato. Fabio Magnetti, killer della Vanella Grassi, il clan dei cosiddetti “girati”, ha ammesso di aver ammazzato svariate volte. «Ho ucciso nove volte, confesso, chiedo scusa a tutti e mi dissocio». Ha ammesso le colpe, anche quelle che non erano state scoperte dai magistrati, tanto da confessare un delitto in più rispetto agli otto per i quali è finito sotto inchiesta.

Interrogato dal giudice per le udienze preliminari Di Palma, a porte chiuse, ha preso la parola e si è autoaccusato, senza chiamare in causa altri affiliati, tranne quelli che sullo stesso punto avevano già assicurato confessioni individuali. Strategie opportunistiche, insomma, che punterebbero a non tagliare i ponti con il clan, che non svelano fatti nuovi, nel tentativo di portare a casa benefici. Quali? Una condanna a 30 anni invece dell’ergastolo, forse il passaggio dal carcere duro al regime ordinario.

Imputato per il duplice omicidio Parisi-Ferraro, messo alle strette dalle indagini della Dda, Magnetti ha detto di aver guidato l’auto. Faceva parte del commando, ma non è toccato a lui premere il grilletto, sparare, uccidere, come invece avvenuto in altre occasioni. Quali? C’è un duplice delitto su cui Fabio Magnetti si è soffermato: quello di Raffaele Stanchi, il cassiere degli scissionisti e del suo braccio destro Luigi Montò. Ha spiegato Magnetti, come riporta Il Mattino: «Il nostro compito era di interrogare Lello “bastone”, dovevamo solo sequestrarlo e chiedergli dei soldi della droga. Punto». Poi casa accadde? «Presi la pistola e li uccisi. Così, a sangue freddo, tanto che anche i miei complici rimasero sorpresi. Lo feci per vendetta, perché pensai a mio fratello Luigi Magnetti che era stato ammazzato tempo prima. A volte mi descrivono come un boss, uno dei capi della Vanella grassi, quelli dei girati, ma le cose non stanno in questo modo. Ho iniziato ad uccidere solo per vendicare mio fratello. E chiunque mi capitasse a tiro, che poteva in qualche modo centrare con la morte di mio fratello, faceva questa fine».













