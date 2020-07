G5, IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI BLOCCA I SINDACI CHE SOSPENDONO LE INSTALLAZIONI

182 Visite

L’ultimo comune in ordine di tempo è stato Reggio Calabria. Con una delibera dello scorso 6 luglio, infatti, il sindaco del Partito democratico Giuseppe Falcomatà ha sospeso l’installazione delle antenne 5G in città. Prima di lui oltre 200 amministratori locali avevano firmato provvedimenti simili per interrompere le attivazioni delle reti di nuova generazione, quelle che apriranno la strada al cosiddetto “Internet delle Cose”, in cui sono i vari dispositivi a comunicare direttamente tra loro. Alla base un presunto rischio per la salute, anche se in una recente audizione in Parlamento l’Istituto superiore di sanità ha escluso che le antenne possano causare effetti negativi. La lista di questi comuni si è allungata a dismisura nell’ultimo anno e in particolare durante la pandemia, ma ora è destinata a interrompersi: con un emendamento inserito nel decreto Semplificazioni il governo ha di fatto tolto ai primi cittadini la possibilità di bloccare le installazioni in maniera generalizzata.













