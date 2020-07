418 Visite

Ancora un incidente, l’ennesimo, questa volta in via Baracca. A scontrarsi due scooter. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso. Uno dei scooteristi, da quanto si apprende, è stato trasportato in ospedale. Pare non fosse munito di casco protettivo. Seguono aggiornamenti.













