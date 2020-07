14 Visite

Quasi 2500 buoni pasto, come riporta Repubblica, per un valore complessivo di 12mila euro, sono sparti da una cassaforte che si trova negli uffici della Rai, nel quartiere Fuorigrotta di Napoli.

Sul furto sono in corso indagini da parte dei carabinieri i quali non escludono che i ticket siano stati sottratti a più riprese.

Secondo quanto si è appreso, non c’è segno di effrazione sulla porta dell’ufficio in cui c’era la cassaforte.













