Coronavirus, in Serbia in migliaia in piazza contro il lockdonwn

Notte di scontri a Belgrado dopo l’annuncio di un nuovo lockdown per limitare la diffusione del coronavirus. Sono state arrestate 23 persone e decine di agenti di polizia e manifestanti sono rimasti feriti. Dopo l’annuncio del presidente Vucic di un coprifuoco per l’intero fine settimana, migliaia di persone sono uscite in strada per protestare, in centinaia hanno tentato di assaltare il Parlamento.













