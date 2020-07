Marano, le strade di Cupolo e del Comune si separano: tra qualche giorno il nome del nuovo segretario generale

166 Visite

Siamo ai titoli di coda anche per Luigi Cupolo, segretario generale del Comune. Un funzionario con innegabili doti da consumato attore teatrale, dotato di una particolare mimica e linguaggio.

Cupolo era arrivato pochi mesi fa in municipio, scelto alla luce del benestare fornito da un potentissimo tecnico comunale. A Marano c’era già stato qualche anno prima e non aveva lasciato un grande ricordo. Fu richiamato mesi fa per ricoprire la duplice funzione di segretario, ovvero il garante degli atti comunali, e dirigente ad interim dell’area economico-finanziaria. A Marano però Cupolo si vedeva una volta alla settimana, troppo poco per una giunta che necessita di un segretario generale e dirigente a tempo pieno. Il sindaco Visconti ha già avuto contatti e colloqui: il nome del prossimo funzionario sarò noto all’inizio della prossima settimana. Salvo sorprese, sarà una donna.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS