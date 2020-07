Marano, contributi disabili, contributo affitti e buoni spesa: ecco le ultime notizie e a che punto sono le procedure

53 Visite

Ultime notizie sul fronte contributi e bonus comunali e regionali. Partiamo dal contributo per i disabili, con riferimento al contributo per cui non è stato emanato alcun bando. Le procedure sono espletate dagli ambiti sociali che hanno inviato alla Regione i dati già in possesso del Comune. I contributi, da qui a qualche giorno, fanno sapere dal Comune, saranno erogati direttamente sui conti correnti degli aventi diritto.

Per quanto concerne il bando (bonus 104) con scadenza il 22 maggio, tra una settimana dovrebbe uscire l’agognata graduatoria.

L’ultima tranche dei buoni spesa, con il relativo elenco dei destinatari, sarà pubblicata la prossima settimana, non appena il comune avrà individuato il nuovo segretario generale.

Capitolo bonus affitti, legge 431 (anno 2019), i cittadini sono e saranno convocati a mezzo mail, all’indirizzo fornito alla Regione durante la fase di registrazione. Per il bonus fitti derivante da disagio Covid, l’assessore Bianca Perna fa sapere che si è ormai in dirittura d’arrivo.













