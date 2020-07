A Pozzuoli presentazione del libro “Notte nera. Il ritorno del commissario Lombardi”

34 Visite

Si terrà lunedì 6 luglio – alle ore 19 – la presentazione del libro “Notte nera. Il ritorno del commissario Lombardi” nuovo libro dello scrittore napoletano Giuseppe Petrarca.

L’evento si terrà nella “Terrazza Lopez” dell’Hotel Neronensis in via Follieri, 10 a Pozzuoli. Ingresso gratuito.

Interverranno lo scrittore Pino Imperatore, Anna Copertino, Enza D’Esculapio e Ginella Palmieri. Saluti di Carmelo Cicale e Gemma Russo. Letture a cura di Liliana Palermo. Modera Ciro Biondi.

“Notte nera. Il ritorno del commissario Lombardo” è edito dalla casa editrice Homo Scrivens. Sinossi: in ospedale, il commissario Cosimo Lombardo sta lentamente uscendo dal coma. Vigilando su di lui Carla, la sua compagna, inizia un doloroso viaggio nella sofferenza, fra pazienti in coma e malati terminali. Muovendosi fra i reparti come un’ombra nella notte sarà costretta a porsi la domanda più difficile e disumana: fino a che punto un individuo è da considerarsi una “persona”, capace, fino in fondo, di conservare una coscienza, una memoria? Finché il male arriva fin dentro una stanza d’ospedale, e una serie di omicidi incomprensibili metterà a repentaglio anche la loro esistenza.

Evento a cura di Dialogos Aps, Percorsi Flegrei e Pro Loco Pozzuoli.













