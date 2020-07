Marano, un altro pauroso incidente: stavolta il crush è in via Casalanno

1.097 Visite

Ancora un incidente, l’ennesimo a Marano, in un punto da sempre a rischio: l’incrocio tra via Casalanno e via Arbusto, dove troppo spesso non si rispetta la precedenza e molte auto sono parcheggiate in malo modo, tanto da stringere e non poco la carreggiata. Si sarebbero, secondo una prima ricostruzione, scontrate due auto, una delle quali, una Fiat Panda, si è schiantata nella vetrina di un’agenzia assicurativa. Ci sono feriti lievi. Sul posto gli agenti della municipale e tanti curiosi. La dinamica è al vaglio dei vigili.













