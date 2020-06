Vomero: Raggiunge i suoi “clienti“percorrendo sempre lo stesso tragitto. Carabinieri arrestano pusher 41enne

156 Visite

I Carabinieri del Nucleo Operativo Vomero hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, Olimpio Gaetano 41enne del posto già noto alle ff.oo.. I militari, durante un servizio in abiti civili predisposto dal Comando Provinciale di Napoli mirato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel percorrere via Salvator Rosa altezza Piazza Mazzini, hanno notato il 41enne aggirarsi in modo sospetto nel quartiere. percorreva sempre lo stesso tratto di strada avvicinando velocemente i “clienti” per cedere lo stupefacente. I Carabinieri sono intervenuti bloccando il 41enne e identificando l’acquirente, trovato in possesso di 2dosi di cocaina di 1 grammo.

Olimpio, che nelle tasche nascondeva 1600 euro in denaro contante ritenuto provento illecito, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS