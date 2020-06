Sant’Antimo, accertamento Tari per l’ex sindaco Russo: notizia confermata. L’esponente del Pd l’aveva bollata come fake news

378 Visite

In merito alla notizia apparsa su Terranostranews relativa ad un accertamento Tari a carico del dottore Aurelio Russo, ex sindaco di Sant’Antimo, la cui amministrazione è stata sciolta qualche mese fa per infiltrazioni camorristiche, apprendiamo con rammarico e indignazione che sulla pagina Facebook dell’ex primo cittadino santantimese la notizia sia stata bollata come fake news di una stampa “affiliata con i Cesaro”. La notizia della accertamento Tari emesso dal responsabile dell’ufficio tributi del Comune di Sant’Antimo non solo è vera, come dimostrano le foto che pubblichiamo (abbiamo coperto i dati sensibili), ma per le accuse di aver diffuse notizie false e di “affiliazione con i Cesaro” il dottore Aurelio Russo ne risponderà nelle sedi opportune al fine di tutelare la nostra dignità e professionalità.

La redazione Terranostranews













