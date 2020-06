Sant’Antimo, la prefettura emette un’interdittiva antimafia nei confronti di Edil Med

785 Visite

La prefettura emette nuove interdittive antimafia per altre attività imprenditoriali della provincia di Napoli. Nella giornata di ieri il prefetto Marco Valentini ha sottoscritto diversi atti, due dei quali notificate ai comuni di Marano e Sant’Antimo. Il primo provvedimento ostativo è riferito alla società Auricchio Maria, aggiudicataria di un appalto per la manutenzione del verde pubblico nel comune di Marano. L’azienda ha sede ad Ottaviano e ha operato a Marano fino a pochi mesii fa. Stop dell’autorità territoriale di governo anche per la Edil Med srl, impresa tra le più note nel comune di Sant’Antimo, dove ha beneficiato di numerosi appalti pubblici. I titolari avrebbero parentele e rapporti con persone controindicate e in odor di criminalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS